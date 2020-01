La déferlante, c'est bel et bien la Vague de la tortue qui s'abat sur les consoles. Eh oui, car on rappellera que le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) souffre d'une semaine de décalage vis à vis des 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions). Bref, Son Gokû et ses acolytes sont dans la place, même si du côté de chez Valve c'est un jeu en early access façon Pokemon qui squatte la première place des ventes par revenus, prouvant une fois de plus qu'il n'y a pas que les AAA dans la vie (d'un joueur).

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 03 Semaine 02 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Battlefield V Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 2 Football Manager 2020 Dragon Ball Z: Kakarot - Édition Collector Dragon Ball Z: Kakarot - Édition Collector Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Rage 2 3 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare World of Tanks - Édition Collector Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20