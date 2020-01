Il fut annoncé il y a un peu moins d'un an, eh bien le "Project Z" devenu Dragon Ball Z Kakarot est enfin là. Nous sommes en présence d'un RPG qui démarre sur l'arc des Saiyans du manga Dragon Ball (donc le tout début de Dragon Ball Z en anime) et qui nous emmènera jusqu'à la saga Buu. Attention, ce n'est pas un open world, mais le coeur y est, et on va se faire un malin plaisir de tester la bête. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

aujourd'hui à partir de 15h30