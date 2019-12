Halo Reach est un mélange de portage du jeu console XBox 360 et de remaster. Pour un Master Chief, rien de déconnant. Pour autant ça sent bon l'ancien temps et il faut dire que ce sont les options du jeu qui trahissent le plus la définition du portage daté : presets, et distance d'affichage, sans oublier la définition. Rien de folichon, et on s'attend, avec tous ces éléments, à avoir un jeu qui ne devrait pas être gourmand pour deux sous. Le Blam! Engine, drôle de nom, affiche 10 ans au compteur au moins, et même remis à jour ça devrait le faire. Gamegpu a fait son test, et c'est une première !

En FHD, la carte la plus faible du panel, alias la RX 560 4Go, pas du tout réputée idéale pour ce secteur d'activité, affiche 102 images par seconde. Ça laisse augurer de valeurs colossales pour les autres, et c'est bien le cas. Malgré le 9900K à 5.2 GHz, les 2/3 des cartes plafonnent à 260 images par seconde grâce à une superbe limitation CPU, un autre petit tiers surtout rouge demeure à 248, et le reste oscille entre 221 et 102. En WQHD, la seule chose qui est notable, c'est que la liste des cartes à 260 ips s'amenuise, mais quand on voit que la RX 560 4Go débite tout à fond 68 ips, on ne se sent pas spécialement inquiet. Et l'UHD ? En haut on retrouve la RTX 2080 Ti à 236, et en bas la RX 560 4Go, encore elle, offre 40 ips. Avec ces quelques chiffres, inutile de dire plus tant vous comprenez que quasiment tout le monde pourra le faire tourner.