L’IA c’est un peu comme le RGB : moins on en a... les entreprises ont tendance a en sortir un peu trop, et surtout à des endroits inutiles. En témoignent ces avant-premières du CES : des frigos connectés. Jusque là, rien d’extraordinaire — un étrange modèle avant même vu le jour sous Windows 10, pas LG — et il faut malheureusement) croire que l’expérience a été porteuse, car Samsung s’est joint également à l’affaire.

Quelle rapport avec l’IA, me direz-vous ? Hé bien, toujours à la pointe de la technologie, les deux compères se sont dit que la meilleure idée était de rajouter une touche de machine learning dans la recette (de cuisine) : le bousin sera en effet capable de reconnaître automatiquement les aliments qu’il contient, permettant ainsi de suggérer de recettes personnalisées et adaptées aux besoins de son possesseur. Pas vraiment une mauvaise idée en soi — et encore — mais étant données les erreurs encore courantes (surtout au vu de la variété des plats et des formes qu’il peuvent prendre [rien que sur la forme et la couleur des marmites ou les tupperwares, il y a de quoi perdre plus d’un algorithme] !

L’état actuel de l’IA, vu par notre meilleur stagiaire de comptoir

Mai ce n’est pas tout, car il sera aussi possible de regarder des vidéos, tournées à la verticale bien sûr : le rêve de tous ! Bref, encre des progrès à faire avant d’être à la portée de tous, et c’est sans compter le prix, entre 4 500 et 6 000 dollars... Ça sera pour un CES prochain ! [Source : The Verge]