Si les LED RGB ne vous suffisent pas pour décorer votre sapin de noël, si toutes vos chaises sont des baquets ergonomiques pour joueurs, que vous prenez votre café dans une tasse ROG pour partir vous entraîner sur Call of' ou LoL, alors il vous manque peut-être le nec plus ultra du gamer 7.1 (c’est celui qui entend très très bien quand on l’appelle manger).

En effet, avez-vous... des chaussures spéciales gameurs ? L’idée — sérieuse, précisons-le — provient de Puma, qui a, semble-t-il, une idée assez saugrenue du joueur professionnelle. Déjà parce qu’avec des pointures limitées aux 37, 38 et 39, ce modèle ne sera pas adapté à tous les pieds ; et ensuite, car la forme est plus proche d’une chaussette à semelle que d’une réelle chaussure. Prévu pour « des espaces intérieurs comme une arène » (ce qui la rapproche de chaussons plus que de chaussures), le bousin est tout de même censé apporter « du soutien et de l’adhérence pour que les joueurs puissent s’adapter aux différents modes de jeu actifs et puissent mener leur tactique de manière optimale ». Nous admirons l’effort consistant à surpasser notre pipotron !

La finition est pour le coup soignée : matériaux techniques, absence de couture, et design très sobre. Bientôt la touche de RGB ?

Notez, en outre, que la chaussure se situe dans le rayon virtuel sport automobile, pas sûr qu’il s’agit d’un compliment.... Et sinon, pour la modique somme de 90 €, nous vous proposions par exemple en bon plan un mulot que vous toucherez sûrement bien plus que cette paire. Autant dire qu’en rapport utilité-prix, mieux vaut largement attendre !