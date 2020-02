Alors que les cartes Turing ne sont pas des monstres en consommation eu égard à leurs performances, c'est oublier qu'elles se divisent en RTX et GTX. Les GTX pour leur part sont encore plus économes, et il était surprenant de ne pas trouver encore de modèle passif. C'est désormais un oubli comblé par Palit qui renforce sa gamme Kalmx par une GTX 1650. Basée sur un PCB court mesurant 17.8cm à quelques millimètres du statut mini-ITX, la carte arbore gros radiateur double slot, sans ventilateur donc, et parcouru par deux caloducs en cuivre. Il n'y a pas non plus de connecteur d'alimentation additionnel, voilà la carte presque idéale passive pour quiconque veut faire de tout y compris jouer.

Ses caractéristiques sont un GPU à 1665 MHz en boost, 896 cuda cores épaulés par 4 gigots de GDDR5 à 8Gbps sur bus 128-bit. Pour rappel, la GTX 1650 dans nos tests, que vous pouvez retrouver ici, se situe entre RX 570 et 560 plus proche de la première en FHD, et 35% devant une GTX 1050 Ti, autant dire que jouer avec est du domaine du possible bien que la nomenclature laisse penser le contraire. Ce n'est pas parce qu'elle est passive qu'il faut pour autant la coller dans un boiter sans le moindre flux d'air, erreur ! Il faudra veiller à ce que l'air circule assez, auquel cas elle devrait s'en satisfaire. Pas de prix, mais la GTX 1050 Ti Kalmx étant autour des 200€, on peut s'attendre à quelque chose du même genre, voire un peu plus cher.