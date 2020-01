RDNA Refresh, RDNA2 ou Next Gen RDNA, big Navi, Navi 21, Navi 23, c'est quand même le flou artistique sur les projets d'AMD en ce qui concerne son futur finalement très proche 2020. Toutefois la firme s'active, et après avoir couvert le marché du Full HD et du WQHD, il ne lui manque plus que l'UHD pour offrir à ses fans un environnement full AMD. C'est le rôle du big Navi qui a été confirmé pour 2020, mais avec les incertitudes architecturales qui découlent des rumeurs.

Chandrasekhar, une grosse tête du Radeon Technology Group, a fait monter d'un coup la hype. Selon ses dires, l'arrivée d'un écosystème GPU taillé pour la 4k sera une révolution comme le fut Ryzen pour les processeurs. Il a ajouté qu'on pouvait compter sur cette promesse. Le parallèle est très osé, d'une part parce que dans le passé les loupés de la com sont restés comme une crotte collée aux semelles (the fixer, poor volta, etc) sans oublier les facéties de Robert Hallock, et d'autre part parce que de telles promesses engagent la crédibilité de la firme, donc échec interdit.

Comme on l'a déjà dit, sur ce marché de la "4k" qu'on appelle UHD dans nos contrées, AMD y est absent et Nvidia occupe la totalité du segment avec ses onéreuses RTX 2080 Ti. AMD a tout intérêt à se rapprocher, voire dépasser ce modèle puisque les verts ont encore un tour de retard à jouer. Mais cette concurrence sur cette définition ne peut qu'apporter du bon aux clients, avec un retour à des prix moins urticants. (Source PCGamesN)