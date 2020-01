EVGA avait exhibé sa RTX 2060 KO au CES, avec comme surprise le tarif qui était 50$ en dessous du MSRP de Nvidia. Mais cette "exclusivité" n'en était pas une puisque le caméléon a officialisé la baisse de 50$ pour enquiquiner AMD et sa RX 5600 XT, avec les décisions dont on a déjà parlé sur d'autres billets. Si on se souvient du marché, on se rappelle que les RTX 2060 étaient basées sur un TU106 castré, ce même TU106 complet animant les RTX 2070. Mais la RTX 2060 SUPER quant à elle basculait vers un TU104 castré forcément.

Lors du test fait par TPU, on ne s'attendait pas forcément à voir du TU104 sur une RTX 2060. Ceci en soit ne change rien puisque chaque carte respecte les recommandations Nvidia, mais cela pourrait signifier que le TU106 n'est plus produit et qu'il y a un stock conséquent de TU104 pas complètement opérationnels qui ne demandent qu'à vivre, et que ce stock serait suffisant pour alimenter tout le marché des cartes animées par le TU104. Ou cela peut simplement dire qu'il y aura de telles cartes RTX 2060 avec les 2 GPU sur le marché.

Le débat sur les performances vis-à-vis de la RX 5600 XT reste un débat de crottes de mouche, puisqu'en l'état actuel des choses, on a des performances si proches que déclarer un vainqueur n'a aucun sens réel. Le vrai gagnant c'est celui qui achète, car il a de la patate pour jouer sans retenue en 1080p, et avec compromis en 1440p, quelle que soit la couleur du GPU. Vivement la compétition sur le HEDT que ça profite à tous !