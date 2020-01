Intel a officialisé sa première carte graphique Discrete nommée DG1 et basée sur l'architecture flexible Xe. Intel, pour la première fois, a montré le style général de sa bébête, qui est bel et bien fonctionnelle. La carte est courte, revêt un radiateur en aluminium surmonté d'une carlingue stylée en métal, avec une bande de LED en sortie histoire de faire un effet boeuf auprès des journalistes. Oui, c'est aussi spontané et naturel que toutes les nanas qui posent sur Instadram au petit déjeuner ou au saut du lit maquillées comme des Mercedes de contrebande.

Intel différencie 3 domaines pour son Xe. Xe HPC pour les hautes performances en computing, exascale, training et cloud. Xe HP pour les workstations, gaming high end ? Xe LP pour du jeu entrée de gamme, mobile et ultra mobile. C'est d'ailleurs très probablement une déclinaison du Xe LP qui est incorporée dans Tiger Lake. La carte montrée serait animée par le Xe LP, l'absence de tout connecteur d'alimentation supplémentaire limite à 75W son TDP, ce qui confirmerait la version LP. Très peu d'exemplaires ont été produits, mais l'environnement software serait déjà en cours de livraison. Au salon, elle a mouliné sous le jeu Warframe en 1080p, taillé pour son niveau de performance, sans qu'il ne soit possible de savoir à quelle moyenne. Vous l'aurez deviné, c'est le tout premier pas réellement posé par Intel sur le secteur des GPU, et celui Discrete. Il y a du boulot encore à fournir, y compris niveau pilotes, là où le géant s'était cassé les dents par le passé.