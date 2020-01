Si son Level 20 RGB Titanium Edition - que nous avons présenté et testé - n'était pas du tout de votre goût, peut-être le nouveau TK5 RGB le sera-t-il ?

La recette du jour n'est pas tout à fait identique, même si l'on reconnaît bien la patte design de Thermaltake, qui a tout de même essayé quelque chose d'un peu différent en optant pour un aspect bicolore gris aluminium et noir, et surtout un physique moins imposant plus facile à apprécier. Le TK5 sera proposé au choix avec des Cherry MX Speed Silver ou Blue, vêtus de capuchons flottant pour un nettoyage facilité. Bonne nouvelle, Thermaltake n'a cette fois-ci pas omis d'inclure un repose-poignet magnétique détachable fait de cuir synthétique, tous les raccourcis multimédias nécessaires sont également présents, y compris une molette en métal pour le volume et positionnée sur le côté de sorte à être aisément accessible, sans oublier les relais USB et casque audio. Chaque touche est évidemment rétroéclairée individuellement au gré de 16,8 millions de couleurs, personnalisable via l'écosystème iTAKE et pouvant être synchronisée depuis TT RGB PLUS avec moult effets lumineux comme de coutume. La "grande" nouveauté, c'est l'intégration de LED pour la première fois (de mémoire) au dos du clavier, dont le rôle est de fournir un éclairage ambiant "underglow" à 360°... Et pourquoi pas, hein ?

Son prix n'a pas été communiqué, mais au vu des prestations et d'un équipement tout de même assez complet, ça devrait facilement se rapprocher des 150 euros, voire aller un peu au-delà. Il sera disponible courant premier trimestre directement chez TT Premium et les partenaires habituels.

Sur les pas du clavier, une paire de mulots ambidextre. Physiquement, les 2 souris TM5 RGB sont de fausses vraies jumelles, sauf que l'une est filaire et l'autre sans-fil, et elles sont identiquement habillées du même nouveau thème bicolore gris alu / noir aperçu avec le clavier TK5 RGB. Toutefois, la TM5 RGB filaire sera la seule à se distinguer par la présence d'un éclairage "underglow" 360° comme pour le clavier, Thermaltake a eu la bonne idée de ne pas en faire profiter le modèle wireless fort certainement pour des raisons d'autonomie, et pour ce dernier la seule zone RGB sera donc la portion avec le logo TT.

Quelque soit le modèle, on aura droit à des interrupteurs OMRON 50 millions de clics, un MUC ARM 32-bit, un DPI maximum de 16000, des patins en teflon et un revêtement extérieur noir mat antiglisse. Au rang des différences, le modèle sans-fil - via Bluetooth 5.0 ou Wireless 2,4 GHz, et utilisable en filaire via USB - embarque 1 Mo de mémoire et se base sur un capteur optique PixArt PWM-3335, TT n'a donné aucune information quant à la taille de la batterie ; de son côté, le TM5 filaire exploite un capteur optique PixArt PMW-3389 et n'embarque que 64 Ko de mémoire. Pour les deux, la personnalisation des loupiottes et des différentes fonctions se passera évidemment par l’intermédiaire des divers logiciels maison de Thermaltake, également compatibles Razer Chroma et Alexa si ça vous chante.

Aucun prix n'est ici donné, vous vous en doutez que le TM5 RGB Wireless sera très certainement plus cher que le modèle "traditionnel" avec sa queue intégrée. La disponibilité est planifiée pour le premier trimestre, chez TT Premium et les revendeurs habituels.