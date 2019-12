Dans la série de l’éternel duel AMD/NVIDIA, les rouges ont actuellement un avantage — sur papier tout du moins. En effet, les cartes Navi sont équipées de PCIe 4.0, le remplaçant du PCIe 3.0 doublant ses débits (apportant 32 Go/s de bande passante en x16). Pourtant, il est de notoriété publique que cette bande passante ne sert en jeu qu’au chargement des textures, et donc au lancement des niveaux uniquement... Pas de quoi justifier une telle innovation.

Sauf que cela ne se vérifie que si les textures en question tiennent entièrement dans la VRAM de la carte en question. Et avec la version 4 Go de la RX 5500 XT, cela n’est pas forcément le cas. Notez en outre que cette même RX 5500 XT se connecte via un port PCIe 4.0 x16... câblé en interne en x8, ce qui offre la bande passante d’un PCIe 3.0 x16 — superbe évolution !

Au vu des ces informations, c’est donc sans surprise que la version 4 Go se montre particulièrement sensible à la version de son protocole de connexion, perdant 20 % d’images par seconde (taux moyen et taux minimal) entre le PCIe 4.0 et le 3.0 sur Assassin’s Creed : Odyssey et Battlefiled 5, un impressionnant 40 % sur Far Cry : New Dawn et un plus modeste 10% sur Shadow of the Tomb Raider. Ce qui signifie, en pratique, que votre RX 5500 XT 4 Go sera bien moins performante si vous n’êtes pas équipé d’une carte mère AMD X570 et d’un CPU compatible... Et que, a contrario, la version 4 Go se rapproche bien plus d'une 8 Go dans ses conditions idéales d'utilisation. A se demander si une carte PCIe 4.0 + HBM pourrait se satisfaire de quantités plus faibles de VRAM... Mais ne donnons pas de mauvaises idées aux concepteurs de GPU !

Difficile, dans ses conditions, de justifier le choix d'un bus bridé à une largeur x8 par rapport aux x16 disponibles — même si ce choix est monnaie courante sur le segment, citons par exemple les RX 460 et RX 560 — autrement que par un bridage assez artificiel. Voilà une raison de plus d’éviter la version 4 Go, ce qui est probablement le but de toute cette opération ! Un coup fourré des rouges ? (Source : WCCFTech)