Certes ce n'est pas le premier de la série, mais Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 est en tout cas l'un des derniers jeux Naruto en date à proposer un mode histoire façon aventure, le tout mêlé à des séquences cinématiques et/ou des combats qui rappelleront des souvenirs à ceux ayant parcouru le manga. Et c'est en version PS4 (Pro) que nous testerons la bête. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

aujourd'hui à partir de 16h30