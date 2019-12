Il faudra toujours un dernier pour les présentations, et ce sera GIGABYTE cette fois-ci qui suit ses camarades - sauf MSI - et ne propose donc que deux modèles de cartes graphiques, divisés à chaque fois en version 4 et 8 Go de GDDR6. Pour le fabricant, pas de malentendu, toutes ces cartes sont overclockée d'origine et disposent d'une fréquence de base de 1685 MHz et d'une fréquence de jeu de 1805 MHz.

Le modèle le plus accessible est la RX 5500 XT OC, une carte à double moulin qui reprend le concept du système WindForce 3 en mettant en opposition les mouvements des ventilateurs. L'objectif selon le fabricant : améliorer la circulation de l'air chaud pour éviter le recyclage de celui-ci, permettant de réduire la taille du radiateur ou la vitesse de ventilation. Les caloducs sont en contacts directs aussi et le refroidissement est semi-passif, ce qui donne une carte plutôt qualitative sur le papier pour une entrée de gamme, il faudra donc faire attention au tarif final.

Toujours plus d'informations sont fournies par le fabricant sur les modèles 4 gigots et 8 gigots des RX 5500 XT OC

Bien entendu, si AORUS ne sera pas de la partie, GIGABYTE amène tout de même une référence en Gaming OC, disposant de 3 moulins en Windforce 3 - comme les RTX Gaming OC testées par nos soins - et qui fait un peu démesurée par rapport aux 120 W à dissiper. La carte reprend les avantages de la version OC, tout en rajoutant quelques points comme une tranche RGB. Il faudra voir le tarif final, les Gaming OC étant souvent accompagnées d'une surtaxe pour leurs avantages sur le refroidissement.