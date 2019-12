Si l'ensemble des fabricants de cartes graphiques custom pour les RX 5500 XT sont restés calmes sur le nombre de références disponibles, MSI a décidé quant à lui de ne pas faire comme ses petits camarades et de proposer pas moins de 8 modèles à son catalogue. Par contre, dans la réalité il n'y a que deux modèles, qui sont déclinés en version de base et version overclocked, puis ensuite chaque version dispose de deux référence en 4 et 8 Go de GDDR6, soit un joyeux bordel pour pas grand-chose puisque à chaque fois, l'OC appliqué est trop léger. Mais passons en revue les cartes proposées.

Les cartes RX 5500 XT Mech - OC ou non - reprennent le concept des cartes RX 5700 XT avec ces nouveaux ventilateurs TorX 3.0, un système de refroidissement qui ne nous avait pas emballé lors du test de la RX 5700 XT Evoke. Pour le reste rien d'exceptionnel avec un refroidisseur basique - malgré le direct touch, mais avec 2 caloducs l'intérêt est limité - et aucunes fonctionnalités en plus.

Les cartes RX 5500 XT Gaming avec ou sans X sont plutôt orientées "haut de gamme", sachant que le mot d'ordre pour les 5500 XT est de ne pas casser le porte-monnaie : pas de RGB super évolué et la ventilation reste la même. Mais il y a des grosses améliorations tout de même comme le refroidisseur qui dispose d'un nombre plus élevé de caloducs et d'ailettes, une plaque arrière liée thermiquement ou la prise en compte de l'ensemble des composants sensibles - GPU, mémoire et VRM - sur le radiateur. Comme pour les autres constructeurs, à voir si cela vaut le coût, car le moindre euro a un impact fort sur ces gammes de cartes graphiques.