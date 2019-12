Les travaux sur la fibre sont en pleine progression cette année, avec une augmentation inédite depuis le début de 2019 pour son déploiement sur l'ensemble du territoire français, ainsi que la fin d'un monopole des réseaux physiques, permettant de voir une concurrence de plus en plus existante pour la FttH. Mais derrière tout ça, que vont devenir les infrastructures basées sur le réseau cuivré, jugées obsolètes par l'utilisation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire ? Et bien la réponse est simple, Orange prévoit de décommissionner le réseau historique de la téléphonie et internet fixe à la française.

Ce ne sera pas un arrêt brutal cependant, vu que le réseau est encore largement utilisé sur le territoire bleu-blanc-rouge et certaines technologies se basent encore sur celui-ci, le xDSL étant encore la méthode la plus répendue en zone peu dense pour obtenir internet. Il y aura donc 4 grandes étapes, qui commenceront d'abord par la levée des obligations tarifaires sur le réseau cuivre, permettant dès lors à ce que tous les opérateurs - Orange compris - puissent pratiquer les tarifs qui leurs conviennent. Les opérateurs pourront favoriser la fibre optique en échange, ce qui risque de donner envie à certains de faire gonfler les offres. S'en suivront par la suite la fin des offres commerciales sur le réseau cuivré, puis la fin du SAV pour les contrats en cours afin de terminer par le démontage du réseau en 2030. Une annonce assez forte, qui devra obliger l'opérateur et ses concurrents à se bouger un peu plus pour déployer des solutions viables sur l'ensemble du territoire français, en espérant que tous les contribuables pourront obtenir une connexion internet valable et sans failles. (source : Degroupnews)