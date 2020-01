Il y a encore quelques temps, les alimentations haut de gamme étaient en 80PLUS Gold et vantaient la stabilité et l'efficacité de la distribution des tensions. Mais en produisant de plus en plus d'alimentations de meilleures qualités, les fabricants finissent par classer les usines à jus dorées comme étant le standard du matériel qualitatif, ce qui fait qu'il faut encore augmenter la qualité pour atteindre le Saint Graal des électrons. C'est pour cela que Be Quiet revoit sa gamme Straight Power en passant à la version 11, qui permet de transformer l'or en platine cette fois. Chose peu fréquente en plus, l'étendu de la famille en puissance va de 550 W à 1200 W, là où souvent les fabricants limitent les haut rendements aux alimentations de grosses puissances.

Mais nous n'avons pas juste le droit à une refonte sur le rendement électrique, les alimentations sont aussi prévues pour des besoins plus contemporains. Ainsi, la deuxième prise P8 pour les CPU sera présente dès les modèles de 650 W, pour être plus raccord avec les cartes mères actuelles. Be Quiet! vend ses alimentations comme étant très silencieuses, profitant en effet du haut rendement pour limiter le besoin en soufflerie sur les composants, et utilise ici ses ventilateurs Silent Wings 3 en version de 135 mm, qui ne seront pas en semi-passif cependant. En effet, le fabricant préfère une solution à très basse vitesse, qui souvent est moins audible que une solution semi-passive qui essaie de démarrer fréquemment. Niveau originalité cela s'arrête ici, car le reste des arguments mis en avant sont des plus classiques. Pour le tarif, il sera platinium lui aussi : 125 € (550 W), 139 € (650 W), 155 € (750 W), 179 € (850 W), 215 € (1000 W) et 239 € (1200 W), le silence se paie cher tout de même.