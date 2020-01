Ça bouge un peu chez NZXT et son catalogue (bien remplis) fait place à quelques nouveaux ajouts de matériels pour nos PC, les premiers de 2020 ! Dans un premier temps, on découvre la gamme de blocs d'alimentation ATX de série C, complétant ainsi la série E introduite en été 2018 qui avait marqué les débuts du constructeur sur ce marché.

Tout d'abord, on peut dire que NZXT ne s'est pas foulé en matière de design, les armures (très sobres) des deux séries sont bien difficiles à distinguer l'une de l'autre si ce n'était pour la présence du marquage du nom de la référence sur le côté, on fait des économies comme on peut et de toute façon c'est bien ce qui se trouve à l'intérieur qui compte vraiment, n'est-ce pas ? Justement, les trois nouveaux modèles de série C sont encore une fois les fruits d'un partenariat avec Seasonic, ce qui sous-entend en principe plein de bonnes choses telles que l'utilisation de hardware de qualité et un assemblage propre. En tout cas, point important, la garantie ne change pas et reste de 10 ans comme auparavant, c'est déjà bon signe ! Et le reste alors ?

Alimentation NZXT - "Seasonic Inside" Série C Série E Dimensions 150 x 150 x 86 mm 150 x 150 x 86 mm Matériel Acier, PCB et ABS Acier, PCB et ABS Poids 2,86 kg (?)

1,64 kg Certif' 80PLUS 80PLUS GOLD 80PLUS GOLD Puissances proposées 650 W - 54A (+12V) 750 W - 62A (+12V) 850 W - 70A (+12V) 500 W - 41A (+12V) 650 W - 54A (+12V) 850 W - 70A (+12V) Ventilation Mécanique : Fluid Dynamic Bearing 135 mm 0 - 2200 tr/min max. 73,9 CFM max. 32,3 dBA Mode "Zero RPM" via interrupteur Mécanique : Fluid Dynamic Bearing 120 mm 0 - 1800 tr/min max. 73,9 CFM max. 32,3 dBA Connecteurs 100 % modulaire 1 x 24 pins ATX jusqu'à 2 x 4+4 pins CPU jusqu'à 6 x PCIe 6+2 pins jusqu'à 8 x SATA jusqu'à 6 x Molex 100 % modulaire 1 x 24 pins ATX jusqu'à 2 x 4+4 pins CPU jusqu'à 6 x PCIe 6+2 pins jusqu'à 8 x SATA jusqu'à 6 x Molex 1 x mini-USB Autres MTBF 100 000 heures Active PFC @0.99 Standard ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92 MTBF 100 000 heures Active PFC @0.99 Standard ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92 Garantie 10 ans 10 ans Dispo Aujourd'hui "Hier" MSRP C650 : 99,90 € C750 : 114,90 € C850 : 124,90 € E500 : 119,90 € E650 : 129,90 € E850 : 149,90 € L'alternative 100 % Seasonic Seasonic FOCUS GX (anciennement FOCUS PLUS Gold)

Techniquement, c'est très proche, les différences sont minimes, mais bien là. En fait, alors que la série E avait la particularité d'être le mélange d'une plateforme analogique de Seasonic et technologie numérique de monitoring signée NZXT, la série C laisse tomber la portion "intelligente" pour le pilotage via CAM et se contente d'un interrupteur en plus à l'arrière pour activer le mode "zero RPM". D'aucuns diront que "gerer" son alimentation via un logiciel PC n'a de toute façon que très peu d'intérêt en pratique pour la bonne majorité d'entre nous et c'est sans aucun doute le fait de s'en passer qui permet à la nouvelle série d'être moins chère que la précédente à puissance égale.

Ensuite, on remarquera aussi que le ventilateur a été changé, même s'il est toujours de type FDB et plus véloce, cela laisse tout de même espérer que la série C sera plus silencieuse que la série E, qui était apparemment bruyante même en mode "silencieux". NZXT n'a malheureusement pas revu la distance de 100 mm entre connecteurs, également un point parfois reproché aux EX00. Les futurs tests de torture nous diront également si le nécessaire a été fait pour améliorer la réponse transitoire - assez pauvre sur la première série - des rails mineurs.

Pour terminer, NZXT lance aussi un contrôleur RGB et ventilateur, qui n'a d'autre rôle que d'apporter les fonctionnalités du Smart Device des versions "i" des boitiers du constructeur à n'importe quel autre châssis, fût-il concurrent. C'est donc un énième module maison pour PC venant compléter l'offre existante HUE 2 et Grid+ V3 - qu'on a d'ailleurs testés, ici et là (dans le même ordre). Alimenté encore et toujours par l'inévitable logiciel CAM, le contrôleur apporte les outils nécessaires pour personnaliser à la fois éclairage et profils de ventilation.

Pour y faire, le boitier dispose de deux canaux dédiés à l'éclairage NZXT RGB permettant d'adresser individuellement jusqu'à 40 LED par canal et 80 en tout, ou encore un maximum de 6 bandes RGB ou cinq ventilateurs AER RGB. Côté ventilation, trois canaux sont présents avec une puissance de sortie maximale de 10 W par canal (un ventilateur standard 120/140 mm sans RGB consomme en moyenne entre 1,5 et 3 W). Le coût de l'accessoire ? 24,99 € !