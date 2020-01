Super tarif sur le Ryzen 5 3600 chez Amazon où on le trouve actuellement à 179,99 €. En voilà un processeur pas cher, cadencé à 3.6 GHz de base et 4.2 GHz en boost et qui dispose de 6 coeurs (12T)et d'un TDP de 65 W. Cette bestiole sera parfaitement à l'aise pour le gaming et plus encore. Le processeur est livré avec un ventirad Wraith Stealth. Si l'engin vous intéresse, vous trouverez notre lien en bas de page.