Ryzen encore a l'honneur en cette période de soldes. C'est le Ryzen 7 3700X qui bénéficie d'une petite baisse de prix et ça se passe chez Amazon. Vous trouverez ce processeur haut de gamme à 8C/16T, dont la fréquence de base est de 3.6 GHz et le boost à 4.4 GHz, à 317,07 € livraison comprise. Le Wraith Prism est livré et sera suffisant pour les 65W de TDP du bouzin. Notez qu'il s'agit d'un vendeur tiers et que le délai de livraison est un poil plus long que d'habitude. Si vous n'êtes pas pressé, l'offre reste intéressante, alors nous vous mettons le lien juste en dessous.