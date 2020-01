Écrit par Thierry C. | 08 Janvier 2020 à 15h29 | 241 bims

Soldes • PNY CS900 960 Go à 79,90 € (hors livraison)

Les soldes ont débuté, et revoilà la sous-préfète le CS900 960 Go de chez PNY à seulement 79,90 € chez Top achat. Il s'agit d'un SSD d'entrée de gamme qui permettra de donner un coup de jeune à votre vieux PC ou sera à même de vous fournir du stockage véloce pour pas cher. Le contrôleur Phison PS3111-S11 est aux commandes, combiné à de la puce TLC de chez Toshiba, qui offre des performances d'un bon niveau. L'endurance du SSD n'est pas précisée, mais elle devrait être de l'ordre de 0.2 DWPD, soit environ 240 To sur les 3 ans de sa garantie. L'offre est disponible chez T.A en ce moment même.