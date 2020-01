Écrit par Thierry C. | 07 Janvier 2020 à 13h50 | 118 bims

Bon plan • G502 Hero à 39,99 € et G402 Hyperion Fury à 29,99 €

Vous n'avez toujours pas votre mulot Logitech ? La G502 Hero se trouve une nouvelle fois en promo chez Amazon. Vous trouverez la version blanche du modèle à 39,99 € livré. Un prix intéressant pour ce modèle équipé du capteur Hero 16 000 DPI et de ses 11 boutons programmables, tout ça via le logiciel G Hub de la marque.

Si vous n'avez pas besoin d'autant de DPI et de boutons, la G402 Hyperion Fury se trouve à 29,99 € chez le même marchand. On se contente cette fois de 8 boutons et d'un capteur 4000 DPI. Pour vous mettre la main bien à l'aise, cliquez sur l'un des liens, juste en dessous comme d'habitude.