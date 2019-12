16 Go de DDR4 3200 MHz et RGB en plus, c'est ce que propose Amazon pendant ses ventes flashs de Noël. Ainsi, nous trouvons le kit de 2 x 8 Go de Crucial Ballistix Tracer RGB, 3200 MHz cas 16, est proposé à 74,99 €. Si vous aimez la couleur, le lien est en bas de page.