Dans la continuité des offres promotionnelles de fin novembre, nous trouvons une RX 590 de chez MSI à un tarif intéressant. Il s'agit du modèle Armor OC, cadencé à 1500 MHz de base et 1565 MHz en boost, alors que les 8 Go de GDDR5 qu'elle embarque restent à la fréquence de référence. Le refroidissement est confié à un Twin Frozr V équipé de deux Torx Fan. Le mode semi-passif Zero Frozr est également disponible sur ce modèle. Le prix affiché est de 168,79 € chez Rue du Commerce, avec le code BF-COMPO-07. Vous profiterez également du pack reprise de l'enseigne et du bundle jeu/XBox Game Pass offert par AMD. Le lien est en bas de page.