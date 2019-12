Du côté des boîtiers, nous vous avons trouvé un petit Meshify C de chez Fractal Design. Le modèle que l'on avait plébiscité dans le dossier qui lui était consacré voit son prix baisser en ce vendredi noir. Son design sobre et élégant, associé à une façade en mesh des plus réussies, permet au boîtier de prendre grand soin de la configuration que vous lui confierez. Les points "négatifs" que nous relevions lors de l'entrevue étaient une connectique peu étoffée, un châssis réemployé ou la perméabilité au bruit du modèle. Malgré tout, il s'était montré à la hauteur pour décrocher notre note maximale. Aujourd'hui, les deux versions du Meshify C (avec ou sans vitre) sont en promo à 73,38 € et 67,80 € hors frais de livraison, chez Top Achat grâce au code BLACKFRIDAY.