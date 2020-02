Si vous attendez avec (h)ardeur Half-Life: Alyx, le futur titre VR de Valve prenant place dans le mystique univers du fameux chercheur du MIT, Gordon Freeman armé de son fidèle pied de biche, il faudra encore attendre un mois. Cependant, surfant sur la vague de la réalité virtuelle - rappelons-le, les non équipés ne pourront tout bonnement pas profiter du futur jeu - une équipe de fans s'est mise en tête d'intégrer la VR dans les aventures les plus anciennes du scientifique.

Non, ce n'est pas encore le numéro 3 !

Nommé Lambda1VR, le projet est maintenu par un certain Dr Beef, qui, non content d'avoir adapté le premier opus (Half-Life) et la première extension (Blue Force), vient de terminer la seconde : Opposing Force. Un moyen idéal pour redécouvrir le titre sous un nouvel angle ? Sachez, en outre, que si les vieux graphismes vous dérangent, il est possible d'adapter des textures haute définition, réalisées à partir d'un upscale par IA ou un projet précédent, HL: GOLD.

Pour couronner le tout, le projet est libre et disponible sur GitHub, si jamais l'envie vous prenait d'y contribuer. Par contre, le bousin n'est à l'heure actuelle compatible qu'avec l'Occulus Quest, le casque tout-en-un de chez Occulus, disponible avec 128 Go de stockage pour 549 € actuellement. Pas sûr que le jeu en vaille l'investissement, donc ; mais un bon coup de pouce de la communauté aux nostalgiques ou curieux des débuts des FPS modernes. Avis aux amateurs ? (Source : UploadVR)