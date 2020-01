Alors qu'on avait tout juste abordé à nouveau le sujet des bugs d’affichage dont souffrent certains des premiers PG35VQ et Predator X35, et de l'attente pour un correctif qui commençait à se faire un peu longue pour les propriétaires concernés, voilà enfin une bonne nouvelle au moins pour la moitié d'entre eux ! Les acheteurs d'un ROG PG35VQ ayant souffert de l'un ou l'autre souci d'affichage avec leur écran - sont principalement concernés ceux dont le numéro de série commence par J6, J7, J8, J9, JA ou JB - seront probablement très heureux d'apprendre (si ce n'est déjà fait) qu'ASUS a enfin publié le correctif initialement promis pour décembre !

Le fichier Zip de 125 Mo et la procédure de mise à jour sont disponibles sur la page dédiée qui avait été créée pour l'occasion par le support ASUS et qui est accessible via le lien ci-dessous. Il est évidemment recommandé de prendre son temps de bien tout lire et respecter les consignes du constructeur pour la mise à jour, en sachant que celle-ci peut a priori prendre jusqu'à 60 minutes (!) pour être complétée. ASUS affirme avoir réglé les problèmes de scintillements et de lignes verticales, les retours des utilisateurs ne manqueront pas de le confirmer très rapidement. ASUS dit que c'était lié à la sensibilité de la dalle LCD à certains motifs de couleur ; cela dit, on voyait assez mal l'un des principaux bras armés de NVIDIA expliquer que c'était en fait juste le firmware du récent module G-Sync Ultimate qui avait peut-être besoin d'un p'tit coup de polish. Bref, peu importe.

Pas de nouvelles encore chez Acer pour son Predator X35 également concerné par les mêmes défauts d'affichage, mais ça ne saurait maintenant plus trop tarder, la page à surveiller est rappelée ci-dessous. Dans l'histoire, ASUS avait déjà été le plus réactif des deux et le premier à reconnaître officiellement le bug de son écran. Voilà, tout est bien qui finit bien ?