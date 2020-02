Les évolutions récentes du monde informatiques, comme l'IA ou le machine learning, augmentent de plus en plus les besoins en bande passante et en mémoire des machines. Si pour nos machines de jeux la DDR4 reste toujours plus que suffisante, les domaines professionnels sont sensibles à ces améliorations. Mais il y a un autre secteur, encore plus lucratif, qui demande des besoins élevés : le marché des smartphones. Avec l'utilisation de plus en plus fréquente d'IA pour la gestion des photos ou le déploiement très proche de la 5G, la demande en mémoire vive rapide à faible consommation ne fait qu'augmenter. C'est dans cette idée que Samsung avait annoncé il y a quelques mois le début de la production de ses nouvelles puces LPDDR5, prometteuses sur la bande passante disponible et qui possède une consommation plus faible.

Mais aujourd'hui, il s'agit de l'un de ses concurrents directs, Micron, qui a fait le premier pas en annonçant le début des livraisons des puces de mémoire vive LPDDR5 pour les fabricants de smartphones. Le premier nom a être sorti est d'ailleurs le Xiaomi Mi 10, qui est prévu pour cette année 2020. L'objectif est de pouvoir gérer le maximum de la bande passante de la 5G sans créer de bottleneck avec la mémoire - même si pour la majorité de la population ce sera probablement surfait. Au niveau des performances, le fabricant annonce un débit de 5,5 à 6,4 Gbit/s sur chaque pin, le tout sur des puces de 6, 8 et 12 Go. Bien entendu, la technologie ne sera pas réservée aux appareils mobiles, mais il s'agit actuellement de l'un des domaines parmi les plus demandeurs sur la gestion de la consommation. Mais il y a de quoi réchauffer les rumeurs de futurs ordinateurs portables équipés de cette technologie, qui peut s'avérer efficace sur les iGPU. (source : Anandtech)