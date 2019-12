Depuis peu, les barrettes de 16Go de DDR4 ont vu leurs caractéristiques devenir aussi intéressantes que celles en 8Go, avec par exemple de la DDR4 3200 cas 14. Mais pour les modules de 32 Go, ça reste un cran en deçà du fait de contraintes techniques liées entre autres choses au nombre de puces ou leur densité. En tout cas passer sur des barrettes de 32 Go se fait au détriment des latences principalement. Mais ça, c'était avant !

En effet G.Skill annonce tout un tas de kits prévus/optimisés pour du dual channel, voire quad channel. Dans le commerce, on devrait pouvoir trouver prochainement 2x32Go, 4x32Go et 8x32Go pour des capacités de 64 à 256 Go, vous l'aviez déjà calculé. Et les latences là-dedans ? Pas grand-chose à envier aux kits de 8Go avec 14-18-18-38. Et ce sera sous la forme de Trident Z RGB, Trident Z Royal et Trident Z Neo que vous pourrez jeter votre dévolu.

Seul hic, un double hic en fait, on ne connait pas les dates de disponibilité ni leurs prix. Mais pour situer la chose, on trouve 2x32 Go de DDR4 2666 autour des 320€, même si on a pu vous proposer un BP à moins de 200€ pour cette même capacité.

