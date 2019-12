Alors que Zen2 et toutes ses déclinaisons font fureur dans les tests, et dans les rayons des revendeurs, les yeux se tournent naturellement vers Zen3. Zen2 a remis l'église au centre du village et les prix attractifs eu égard aux specs des CPU et face à Intel qui fait la sourde oreille, mais il faut une nouvelle cible. Zen3 est celle-là ! Selon des rumeurs qui proviennent du site chinois MyDrivers, il va falloir attendre encore un peu pour tâter le fessier froid poli du heatspreader. Ce serait courant Q4 2020 que les Ryzen 4000 seraient lancés, en 7nm+ EUV. Zen3 devrait apporter un changement d'architecture qui rendrait encore plus redoutable la gamme d'AMD.

Elle serait accompagnée du X670, avec toujours le PCIe 4.0 (en même temps c'est enfoncer une porte ouverte que de le balancer en rumeur, comment serait-il possible de faire machine arrière ?). Le socket serait encore l'AM4, mais on peut largement imaginer qu'il sera compliqué pour AMD d'assurer la compatibilité avec les Ryzen 2000, on pourrait avoir un câblage différent même si visuellement les sockets sont identiques, à la manière de ce qu'il s'est passé avec le socket TR4 des Threadripper génération X399 et TRX40. La gamme actuelle est très bien découpée, avec enfin une non-redondance du nombre de coeurs par gamme, cette fois c'est clair, 16 coeurs max pour le mainstream et plus de 16 pour le HEDT/pros. On peut imaginer qu'AMD garderait le même nombre de coeurs sur chaque gamme, l'intérêt de voir plus de 16 coeurs sur le mainstream se discute... assez peu finalement tellement c'est peu utile !