Si la fibre optique française est en difficulté ces derniers temps pour son déploiement à grande échelle, notre pays reste l'un des plus avancé en recherche sur les des réseaux de communication. De nombreuses entreprises et laboratoires publics innovent, notamment dans le bassin breton, aux alentours de Rennes pour être plus précis. C'est dans ce bassin que certaines technologies comme le Minitel ont vues le jour, mais aujourd'hui nous parlerons de réseaux locaux beaucoup plus rapides et lumineux, autrement dit équipés en fibres optique. Car Cailabs, une société rennaise spécialisée dans le développement de composants optiques, a mis au point un système nommé Aroona qui permet de booster les liaisons en fibre optique avec des fibres en multimode.

L'objectif est simple : fournir un débit supérieur sur une même infrastructure réseau, c'est-à-dire sans changer le câblage présent. En effet, les réseaux locaux d'entreprises, des datacenters et des universités ont souvent été déployés avec des fibres multimode, car leurs transmetteurs sont moins onéreux et plus simples à mettre en oeuvre. Mais avec les besoins de plus en plus élevés en débit, la seule solution envisagée était de revoir le câblage des bâtiments pour passer sur des fibres monomodes, qui sont plus onéreuses à l'installation. C'est là que Cailabs intervient : la société permet avec ses solutions Aroona de transformer ces vieilles fibres en monomode, boostant le débit de 100 Mbit/s sur 1 km jusqu'à 10 Gbit/s sur 10 kilomètre, un gain énorme pour certaines infrastructures. De plus, la technologie est vendue comme simple a installée et ne nécessite aucune opération sur les fibres existantes, ce qui la rend accessible à des infrastructures de taille moyenne. Un gain de temps et de performance donc, pouvant aider les entreprises et entités scolaires à profiter d'un meilleur débit à moindre coût si celles-ci sont déjà fibrées, mais à la vieille école. (source : IEEE Spectrum)