L'incontournable fournisseur d'interrupteurs et fabricants de ses propres périphériques a joué une nouvelle carte assez inattendue, celle d'un nouveau logiciel Cherry Keys offrant une personnalisation et une gestion simplifiée des fonctionnalités pour les claviers et les souris. Le constructeur précise d'ailleurs que son logiciel est compatible avec la bonne majorité des périphériques du marché, mais que les meilleurs résultats seront bien évidemment obtenus avec les propres produits de la marque.

Le logiciel pèse tout juste 47,9 Mo au téléchargement et occupe un peu moins de 80 Mo après installation, et 85,5 Mo de la mémoire système une fois le programme lancé - rien d'inhabituel pour un programme de ce type. À voir aussi si Cherry Keys pourrait entrer en conflit avec les programmes propriétaires des constructeurs s'ils tournent les deux simultanément - ce qu'il faudrait de toute manière probablement éviter.

L'interface en elle-même est très propre, lumineuse (trop ?) et claire, voire un peu vide, Cherry s'étant concentré sur l'essentiel. Le constructeur donne donc la possibilité de personnaliser un certain nombre de boutons et touches de vos périphériques, et d'attribuer individuellement une fonctionnalité système (déconnexion utilisateur, mise en veille, copier/coller, etc.) et multimédia, l'ouverture d'une application bien précise, un macro, un bloc de texte, un raccourci; il est également possible de tout simplement désactiver la touche ou le bouton en question.

Bien sûr, n'espérez pas configurer chaque bouton de votre souris gamer avec ses 11 interrupteurs ni les boutons supplémentaires de votre clavier de jeu, l'interface de Cherry Keys étant bien évidemment (pour le moment ?) limité aux configurations et designs des produits du catalogue de la Cerise germaine. Forcement, il ne fallait donc pas non plus s'attendre à une gestion de loupiottes adressables. Un jour peut-être ? Malgré tout, le logiciel étant gratuit et proposé pour Windows 10 32 et 64-bit (hélas, pas d'attention pour Tux), cela ne coûtera rien de tâter un peu la chose !