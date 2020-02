Cette semaine, il y a eu deux jeux qui ont eu droit à du gameplay. Ces titres n'en sont pas moins intéressants, bien au contraire puisqu'ils font partie d'un lot de jeux très suivi par la communauté des gamers. Le premier n'est autre que Doom Eternal repoussé à septembre 2020, qui a eu droit à une exclusivité IGN concernant les 10 premières minutes du jeu. C'est du Doom, pêchu, neveux, et surtout on remarquera le gros travail des développeurs sur la finesse des textures, d'ordinaire un point faible du moteur ID Tech. Les développeurs ont annoncé avoir, avec ce jeu, complètement tourné la page de la "mégatexture", et mis dans ce titre le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire avec ce moteur 3D.

Le second jeu est Flight Simulator 2020. Il y a eu 50 minutes de gameplay, et le moins que l'on puisse dire est que ça tient rudement bien la route, même avec cette spécificité d'accès aux données et textures en temps réel, celles faisant partie des 2 millions de Go collectés par satellite. Oui c'est un jeu d'avions, donc pas toujours fendard, mais la Raymonde a mis le paquet, et on ne va pas bouder après tant d'années de disette, comme en témoigne le renouveau d'Age of Empire. Voici les deux vidéos de gameplay, à regarder sans hésitation !