Au Comptoir, on aime aussi les jeux indépendants, c'est donc avec plaisir qu'on va découvrir The Blind Prophet. Financé grâce à une campagne Kickstarter, ce point'n click made in France (développé par Ars Goetia) nous emmène dans 99 décors dessinés à la main, le tout dans une ambiance BD qui fait son petit effet. Résolution d'énigmes et narration profonde en perspective. N'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17h