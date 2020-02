AMD a donc officialisé son bundle "Raise the Game" dont nous vous avions touché quelques mots la semaine dernière. Toutes les cartes à base de RX 560 à 590, Vega 10 et Vega 20, RDNA exception faite des RX 5500 et 5500M vous permettent d'avoir le passe 3 mois pour le XBox Game Pass.

Pour la partie jeu, celle qui nous intéresse plus particulièrement, vous repartirez brocouille si vous achetez une Polaris série 500, ou une des 3 cartes à base de Vega. Seules les cartes RDNA vous permettent de repartir avec deux jeux. Les RX 5700 et 5700 XT donnent droit à Monster Hunter World et son DLC Iceborne ainsi que Resident Evil 3. Avec une RX 5500, 5500M et 5500 XT, vous pourrez jouer à Resident Evil 3 et Ghost Recon Breakpoint. Et c'est fini !