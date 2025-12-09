COMPTOIR
Mardi, 09 Décembre 2025
Le pilier
// du comptoir
Quel comptoir?
c'est vous qui choize!
plutôt ensoleillé
plutôt blanc
quoique bleu...
Inscription
OUI moi aussi j'assume mes ragots !
Les sondages du Comptoir
Contact • Qui sommes-nous ?
et du blabla super utile aussi
Actualités
restez informés.
Processeurs
Intel, AMD, et même Cyrix !
Cartes mères
1700, 2066, AM4, AM5, TR4,...
Mémoires
DDR, NAND, HMC...
Overclocking
Pour aller plus viiiite
Cartes graphiques
AMD, Nvidia, Intel, méplu 3DFX
Refroidissement
Air, eau, mazout ?
Boîtiers • Barebones
ITX, ATX, DTCX...
Alimentations
Un canon de jus d'électrons ?
Stockage
NVMe, SATA, USB, FW.
Periphériques
Ca fait beaucoup de choses
Software • Pilotes
Logiciels, pilotes....
Jeux vidéo
Parce qu’on aime bien GL&HF
IA & VR
GPT, Midjourney, VIVE, Oculus & cie
Modding & Systèmes
Des ptis trous, des gros trous...
Business & internet
Kibouffki, économie, potins...
Give me da f0nk!
Les inclassables qui poutrent
Tests & articles
devenez incollables.
CPU • Mobo • RAM
Cartes graphiques
Stockage • Cartes
Software • Jeux video
Boitiers • alimentations
Refroidissement
Quelques heures sur CDH
périphs & cie
Hard du hard
Bons plans
à ne pas rater !
Références
& Guides
Les références GPU & Mobos
et les guides aussi tiens
Connecteurs vidéo & définitions
C'est quoiiii le coil whine ?
Les histoires de TDP
De l'endurance des NAND
Casques audio & marketing
Il est frais mon PCB ?
Jobs@CDH
Deviendre pilier ?
A
identifiant
identifiant
mot de passe
mot de passe
Connexion
Connexion
Pour accéder à la partie privée de ce site veuillez vous connecter
Connexion
Identifiant
Mot de passe
Se souvenir de moi
Mot de passe oublié ?
Identifiant oublié ?