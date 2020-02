C'est la rentrée, il fait moins chaud. Voire beacuoup moins trèèèèèès chaud. Comme vous aviez bien aimé ce petit concours pour topper de la ventil' musclée hors de prix que nous avions lancé en juillet dernier, on remet ça. Copié-collé parcequ'en plus nous sommes des énormes feignasses (sauf les questions, faut pas abuser tout de même) : à l'instar de la poussière, la chaleur reste l'ennemie absolue, sinon de nos oreilles chastes préférant -et de loin- la fraîcheur et surtout le silence des cathédrales, des composants déjà soumis aux différents effets calorifiques d'additions et autres soustractions qui leur sont imposées (peut-être d'autres choses, allez savoir).

De ce fait : action ↔ réaction, si plusieurs possibilités sont de mise pour régler le problème de chauffe, la plus aisée à mettre en place reste une ventilation air active bien mesurée en fonction des éléments installés dans votre rig de ouf'. Et pour vous aider, on s'est dit que vous faire gagner une paire de rolls des 120mm, ça pourrait bien le faire, et si possible pas à trois personnes. Ce sont donc pas moins de 20 A12x25 PWM au bon goût de sterrox qui sont à remporter au terme de ce cet schibboleth. Du moulin testé dans nos colonnes il y a un an de cela aux qualités indéniables.

Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite.. j'disperse.. et j'ventile... Après vous êtes libres de faire ce que vous voudrez de vos ventilos durement gagnés, car les concours du Comptoir sont toujours d'une complexité à couper le souffle (ho-ho-ho). Et là encore on s'est dit qu'une seringue de nutella last gen et qu'un pack de lingettes pourraient aider à redonner un peu de frais à votre CPU une fois sa solution de cooling démontée / nettoyée / remontée. Un combo testé récemment ici même, ou même ici dans le cadre d'un comparatif de plein d'autres dans le cas du nutella. On est comme ça au Comptoir, on va au bout (de souffle). À vos mulots, bonne chance à tous, et n'oubliez pas que si ce n'est pas précisé il n'est attendu qu'une seule réponse à chaque question !

1er lot : 2x NF-A12x25 PWM, avec une tige de 3,5g de nutella NT-H2 et un pack de NA-SCW1 qui vont bien ;

: 2x NF-A12x25 PWM, avec une tige de 3,5g de nutella NT-H2 et un pack de NA-SCW1 qui vont bien ; 2e lot : bah pareil, en fait ;

: bah pareil, en fait ; 3e lot : comme le premier ;

: comme le premier ; 4e lot : vu que les derniers seront les premiers, idem #1 ;

: vu que les derniers seront les premiers, idem #1 ; 5e lot : le même pack ;

: le même pack ; 6e lot : le 6e sera super bien loti avec le même lot que le 3e, question de mathématiques ;

: le 6e sera super bien loti avec le même lot que le 3e, question de mathématiques ; 7e lot : quant au 7e il se pourrait bien qu'il reparte avec le même lot que le 5e ;

: quant au 7e il se pourrait bien qu'il reparte avec le même lot que le 5e ; 8e lot : il se murmure que le 8e repartira avec un slip CDH si d'aventure le même pack que le 1er venait à être hors de stock ;

: il se murmure que le 8e repartira avec un slip CDH si d'aventure le même pack que le 1er venait à être hors de stock ; 9e lot : dans le cas où le 8e soit lésé, le 9e devra par solidarité recevoir une chaussette dédicacée ;

: dans le cas où le 8e soit lésé, le 9e devra par solidarité recevoir une chaussette dédicacée ; 10e lot : on va faire le nécessaire pour que #8, #9 et #10 prennent eux aussi 2 moulins de gredins, du nutella et des lingettes.

Presque de quoi transformer votre PC en PC du nooooooord (attention une image peut en cacher une autre)