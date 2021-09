Écrit par Thierry C. | 11 Septembre 2021 à 14h01 | 31 bims

Attention, très bon prix pour ce processeur idéal pour le jeu et accessoirement assez capable dans des tâches plus "pro" si jamais vous pensez à bosser entre deux parties. Le Ryzen 5600X passe à 249,99 € livré en ce moment. Ça ne se passe pas chez Amazon, ni chez CDisount et encore moins sur LDLC, mais sur le marketplace de Darty.

La bestiole en question est un octocore cadencé à 3.7 GHz de base, pour un boost grimpant jusqu'à 4.6 GHz. Et notre test vous permettra d'apprécier les capacités de la bête. Comme l'enseigne communique assez largement sur son "Contrat de confiance", nous pouvons donc nous assurer que le vendeur tiers proposant l'offre est fiable. Vous pouvez vous rendre au bon plan en suivant notre lien.