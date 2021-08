Écrit par Le comptoir | 27 Juillet 2019

Guide d'achat du Comptoir // le stockage

Q3 2019 <-> Q1 2020

Choisir les meilleurs composants et périphériques en fonction de son budget et de l'usage que l'on va en faire n'est pas toujours chose aisée tant les références sont nombreuses sur le marché. Voici donc les choix du Comptoir, mis à jour régulièrement pour suivre les évolutions du marché !

• Le marché ces derniers mois

D'après diverses sources (TrendFocus, IHS, Statista, presse spécialisée...) voilà des estimations du paysage sur le marché du stockage, fin 2018. Concentrations oblige, le marché navigue autour des mêmes acteurs principaux, ces derniers étant également placés stratégiquement dans la production de mémoires flash. La (très) bonne forme de Samsung se confirme et ce dernier maintient un leadership incontestable malgré le succès lui aussi incontesté d'Intel sur Optane sur les segments pros. Côté magnétique, les deux géants du skeudur se tirent toujours la bourre pour savoir qui a la plus grosse, peu de choses changent au final en cette fin de cru 2018.

Parts de marché / SSD Parts de marché / HDD 34 % ▲ • Samsung Western Digital • ▼ 39% 13% ▼ • Western Digital / Sandisk Seagate • ▲ 38% 10% ▼ • Toshiba Toshiba • ▲ 23% 9% ▲ • Micron 7.5% ▼ • Intel

• SSD SATA système

On commence par les SSD SATA, qu'il est inutile de présenter tant ils sont omniprésents dans nos machines. Idéal pour le confort, les performances et la réactivité du système, le SSD est tout désigné pour accueillir l'OS. Nous allons attaquer ce guide sous un autre angle en ne proposant plus de volume particulier pour l'usage que nous en ferons. Entendez par là que si nous estimons qu'un volume de 500 Go est amplement suffisant pour du SSD système, libre à vous en fonction de vos usages de voir plus ou moins gros. Pour cette partie, pas de changement depuis le premier trimestre. Nous retenons ces trois modèles à adapter selon vos besoins. Les voici :

La base qui va bien Pour Mr tout le monde Pour les performers Crucial mX500 Samsung 860 Evo Samsung 860 Pro prix conseillés :

250 Go - 45€

500 Go - 65€

1 To - 110€

2 To - 240€ prix conseillés :

250 Go - 50€

500 Go - 70€

1 To - 130€

2 To - 300€

4 To - 640€ prix conseillés :

256 Go - 80€

512 Go - 145€

1 To - 280€

2 To - 490€

4 To - 960€ • Contrôleur SM2258 et NAND Micron 64 couches TLC • Performances globales • Protection des données • 0.2 DWPD mais garantie 5 ans • Conception maison : contrôleur MJX et puces 64 couches TLC • Accès aléatoires • Endurance de 0.3 DWPD • Chiffrement matériel et logiciel complet • Garantie de 5 ans • Conception maison : contrôleur MJX et puces 64 couches MLC • Accès aléatoires au top actuel du SATA • Logiciel complet • Bonne endurance de 0.6 DWPD • Garantie de 5 ans Une alternative ? * Intel 545S Kingston UV500 Seagate Ironwolf 110

• Et Les modèles NVMe ?

Les modèles NVMe prennent de plus en plus de place sur le marché, les prix sur ce type de matériel ayant aussi une tendance à baisser. Le principal avantage du format M.2 2280 généralement adopté par ce type de stockage réside clairement dans le gain de place qu'il offre. Directement connecté à la carte mère, vous libérerez ainsi un emplacement 2.5" de votre machine. Si les débits séquentiels va le lien PCIe sont d'un niveau bien supérieur à ceux des SSD SATA, en pratique le gain ne sera pas franchement perceptible, mis à part dans le cas de transfert de gros fichiers ou de grosses quantités de données.

Pour finir, le point faible des SSD NVMe sera leur tendance à monter en température lors des fortes sollicitations. La sanction sera immédiate puisque le SSD verra son contrôleur entrer en throttling avec une belle baisse de performance à la clé : pensez alors au refroidissement si votre carte mère n'est pas équipée d'un dissipateur dédié. Pour y installer le système d'exploitation, nous restons sur les quantités proposées au-dessus, à savoir 240/512Go. Maintenant que vous savez tout ou presque, voici les lauréats :

La base qui va bien Pour Mr tout le monde Pour les performers Corsair

MP510 SAMSUNG

970 EVO PLUS Samsung

970 Pro prix conseillés :

240 Go - 60€

480 Go - 90€

960 Go - 160€

1,92 To - 320€ prix conseillés : 250 Go - 85€ 500 Go - 120€ 1 To - 230€ 2 To - 490€ prix conseillés :

512 Go - 160€

1 To - 300€ • Contrôleur Phison E12 + NAND 64 couches TLC

• Répond sur tous les tableaux • Excellente endurance de 0.9 DWPD • Garantie de 5 ans • Conception maison : contrôleur phoenix et NAND 96 couches TLC • Performances globales y compris hors cache • Chiffrement matériel et logiciel complet • Endurance de 0.3 DWPD • Garantie de 5 ans • Conception maison : contrôleur phoenix et NAND 64 couches MLC • Performances qui décoiffent et tenue de ces dernières • Logiciel complet • Endurance de 0.6 DWPD • Adapté à un usage soutenu Une alternative ? * Silicon Power P34A80 ADATA XPG SX8200 PRO Toshiba OCZ RD400 Top moumoute sans concessions Intel 900P / 905P • Conception maison : contrôleur SLL3D et puces 3D XPoint • Performances sans concurrence, surtout sur les accès aléatoires • Disponible en AIC ou en U.2 (avec adaptateur M.2) • Endurance stratosphérique de 10 DWPD prix conseillés :

280 Go - 430€

480 Go - 630€

960 Go - 1500€

HDD hybrides Intel optane On ne peut pas étudier tous les cas de figure sur un tel guide, néanmoins le point des disques hybrides mérite que l'on s'y attarde. Si vous êtes en effet restreint par le nombre d'emplacements disponibles ou que jongler entre deux unités vous gonfle, le SSHD et notamment les Firecuda de Seagate représentent une excellente alternative dotée d'un rapport qualité / prix très avantageux, d'autant qu'ils existent en 3,5" et en 2,5".

Intel avec sa technologie Optane va plus loin dans le caching et offre des performances quasi dignes d'un SSD, voire meilleures dans certains cas! Problème, et de taille, les restrictions matérielles pour le faire fonctionner qui ferment son adoption sur des machines n'embarquant pas de chipset de la série 200 et un processeur Core de 7e génération, Pentium exclus. Cela étant dit si vous êtes dans ce cadre et que vous ne voulez qu'une seule unité de X To, un module Optane de 32Go fera des merveilles.

MLC, TLC, QLC ?

Tous ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander à retrouver dans nos HDH dédié à l'endurance des NAND. Partie 1 ici et partie 2 par là, avec une super calculette de durée de vie de vos SSD chéris.

• Stockage (avec ou sans glaçons)

Passons ensuite aux disques durs dédiés au stockage. Ici, les grosses capacités sont de mise, sans trop de concessions à faire sur les débits. Nous prendrons soin de limiter (si possible) les nuisances sonores et la consommation. Trois solutions vous seront proposées, la première pour les budgets serrés, la seconde offrant un espace déjà conséquent et la dernière s'adressant à qui ne souhaite faire aucune concession. Nous n'excluons pas les SSD de cette partie, tant les prix ont chuté ces derniers temps.

Notre sélection ci-dessous se contente de citer les 4 disques "uniques" que nous recommandons, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est bien entendu possible d'acheter plusieurs fois le même disque pour augmenter la capacité totale de stockage de votre ordinateur. Sans oublier l'éventualité de les monter en RAID, pour accroître encore les débits par exemple, ou la sécurité des données.

Disques magnétiques La base qui va bien Le rapport prix/perf Haut de gamme HDD Western Digital

Blue Toshiba

X300 Seagate

Barracuda Pro prix conseillés :

1 To - 45€

2 To - 65€

3 To - 95€

4 To - 110€

6 To - 200€ prix conseillés :

4 To - 125€

5 To - 160€

6 To - 180€

8 To - 225€

10 To - 310€

12 To - 410€

14 To - 560€ prix conseillés :

2To - 130€

4To - 160€

6 To - 220€

8 To - 280€

10 To - 370€

12 To - 460€

14 To - 570€ • 5400 rpm • Fonctionnement silencieux • Modèle fiable • 7200 rpm • Capable de délivrer 200 Mo/s • Électronique convaincante • Taux de retour SAV très bas • 7200 rpm • Performances globales soutenues • Adapté aux DAS

• 5 ans de garantie Top moumoute Western Digital Gold • Classe entreprise, plutôt orienté data center, mais ça marche aussi dans un PC, un NAS ou un DAS • Consommation maitrisée • MTBF 2.5 millions d'années ! d'heures prix conseillés :

1 To - 120€

2 To - 160€

4 To - 220€

6 To - 310€

8 To - 370€

10 To - 450€

12 To - 600€

Disques nettement moins magnétiques (SSD pour ceux du fond) La base qui va bien Pour Mr tout le monde Du stockage flash oui, mais qui déchire SAMSUNG 860 QVO CRUCIAL MX500 Samsung 860 EVO prix conseillés :

1 To - 100€

2 To - 190€

4 To - 475€ prix conseillés :

250 Go - 45€

500 Go - 65€

1 To - 110€

2 To - 240€ prix conseillés :

250 Go - 50€

500 Go - 70€

1 To - 130€

2 To - 300€

4 To - 640€ • Conception maison : contrôleur MJX et NAND QLC • Bonne endurance de 0.3 DWPD... • ...Mais sur une garantie limitée à 3 ans • Contrôleur SM2258 et NAND Micron 64 couches TLC • Performances globales • Protection des données • 0.2 DWPD mais garantie 5 ans • Conception maison : contrôleur MJX et NAND 64 couches TLC • Accès aléatoires • Chiffrement materiel et logiciel complet • Endurance de 0.3 DWPD Une alternative ? * Silicon Power A55 WD Blue 3D NAND ADATA SU900 Et en NVMe ? Intel 660p • Contrôleur SM2263 et NAND 64 couches QLC • Interface NVMe • Performances proposées • Cache dynamique performant prix conseillés :

512 Go - 75€

1 To - 120€

2 To - 230€

Nos recommandations se basent sur plusieurs points que sont les rapports prestations/prix ou la fiabilité des disques. A ce jeu, le marché est donc logiquement trusté par ceux qui disposent de la plus grosse (capacité de production) pouvant impacter significativement les marges commerciales, c'est pour cela que Samsung, WD/Sandisk ou Micron/Crucial pour ne pas les citer reviennent souvent à l'affiche. Cela ne veut cependant pas dire que les tiers font de mauvais SSD, puisque pour la plupart ils ne font qu'accoler à une base technique souvent éprouvée un sticker à la gloire de sa marque voire du RGB, et éventuellement quelques customisations utiles, ou non.