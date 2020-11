Zen 3 porte le coup de grâce !

L'architecture Zen a signé en 2017 le grand retour d'AMD, avec des processeurs enfin compétitifs après plus d'une décennie de déceptions et frustrations successives. 2 ans plus tard, Zen 2 lui a permis de prendre un indiscutable leadership, face à un Intel toujours empêtré dans ses soucis de mise au point de son procédé de gravure 10 nm, et dont la 10ème génération, énième resucée de l'architecture Skylake, n'a pas suffit pour reprendre l'ascendant. Après une série XT lancée par les rouges cet été et dont il est toujours bien difficile de saisir l'intérêt, AMD revient cette fois avec une véritable nouveauté, à savoir la troisième itération de Zen. L'objectif affiché est clair, faire tomber le dernier bastion d'Intel, à savoir les performances en jeu, même si Zen 2 s'était suffisamment rapproché pour ne plus constituer un handicap en pratique. Quelles modifications ont été apportées à l'architecture pour parvenir à cet objectif ? Pour quels résultats pratiques ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier.

MAJ du 08/11 : ajout des Ryzen 5 5600X & Ryzen 7 5800X

• Côté street price, ça dit quoi ?