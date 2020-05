Deepcool annonce son Gammaxx 400 EX, plus de tôles et plus de vent !

Deepcool nous ressort un ventirad que l’on n’avait pas vu depuis un moment. Vous souvenez-vous du Gammaxx 400 ? Sorti en 2012, celui-ci avait su proposer des performances de refroidissement correctes pour un tarif contenu de 28,90 euros. Eh bien, sachez que ce modèle revient en 2020 dans une version annoncée et mise à jour « EX » qui devrait proposer de meilleures performances de refroidissement. Alors que trouvons-nous de différent sur ce modèle par rapport à son frère de 2012 ?

La marque a fait l’ajout d’un ventilateur supplémentaire, toujours dans des dimensions de 120 mm, moulinant à 1500 tr/min au maximum, le tout en configuration push/pull. Le nombre d’ailettes a aussi été augmenté, avec un passage de 50 à 56 ailettes, mais on conserve en revanche les 4 mêmes caloducs de 6 mm, toujours en direct-touch. On suppose que la dissipation thermique sera améliorée avec ces quelques ajouts. La masse est donc augmentée de 602 à 930 grammes et les dimensions passent à 129x103x157 mm. Pour le reste du refresh, on reste sur des éléments purement esthétiques, un cache noir sur le dessus du ventirad et des capuchons pour les caloducs, ce qui donne un rendu franchement plus propre que l’ancien modèle.

Le ventilateur supplémentaire de ce Gammaxx 400 EX fait monter le tarif à 39 $, donc un peu plus chez nous lors de sa sortie (encore indéterminée). Ce modèle se placerait donc dans la même tranche de tarif que le Gammaxx GT, mais devrait par contre proposer des prestations de refroidissement plus solides. Cette nouvelle version pourra se faire facilement une place parmi les offres variées de rads et devrait se confronter à la nouvelle version du Pure Rock annoncée par be quiet !, mais aussi au Hyper 212 — testé ici — de Cooler Master. Reste que ce modèle propose un ventilateur en plus et donc sûrement un meilleur refroidissement, et au final cette version est quand même bien moins vilaine que celle que l’on avait connue en 2012.