AMD A620 : Quand le CPU ne rentre plus dans son pantalon

AMD a dû prévoir de méchamment charger la mule pour les chocolats de Pâques. En tout cas, c’est ce qui ressort des dernières nouvelles concernant l'officialisation du chipset A620, survenue le 31 mars dernier. Prévues pour une gamme plus accessible — à défaut de l’être tout court — les mobos devraient être lancés courant avril avec pour particularité de supporter, par défaut, les CPU des rouges jusqu’à 65 W de TDP (et 88 W de PPT). Les constructeurs pourront proposer le support de modèles plus énergivores via la retouche du système d’alimentation recommandé par AMD (4 +1 +1 phases), mais sans cela, seuls les CPU non X (3D) seront officiellement supportés à leur plein potentiel (maximum R9 7900).

Diagramme logique de l'A620 et des coupes choix possibles

Pour l’heure, seul ASRock a annoncé un modèle disposant du design de référence AMD 4 +1 +1 avec la A620M-HDV/M.2, ASUS, MSI ou encore Biostar ne précisent à aucun moment le design employé sur leurs cartes, et Gigabyte opte pour une configuration à 8 +2 +1 phase sur les deux modèles affichés sur son site.

En parallèle de ces choix, nombreuses sont les cartes mères à ne pas offrir tout ce que l’A620 propose. ASRock, ASUS et MSI ne proposent aucun port USB 3.x gen 2 (10 Gb/s), alors que Biostar et Gigabyte en proposent un seul sur les 6 disponibles dont 4 câblés au CPU. Seules certaines cartes offrent 2 Ports M.2 PCIe 4.0@4x (la majorité des modèles ASRock et toutes les cartes ASUS) quand d’autres se limitent à seul sans préciser si les précieuses lignes PCIe 4.0 sont utilisées ailleurs même si on peut en douter, puisque MSI, Gigabyte et Biostar n’offrent en parallèle que du réseau à 1 Gb/s sur tous leurs modèles.

L’analyse des différentes offres affichées chez les constructeurs laisse perplexe. D’un côté, ces alimentations de meilleure qualité offrent plus de choix alors que de l’autre, des coupes drastiques sont faites dans les caractéristiques ne laissant pas exploiter une bonne partie des fonctions. Avec un prix de départ avoisinant le premier prix des cartes B550 disponibles, les potentiels clients auraient pu être en droit d’espérer qu’au moins une carte parmi toutes ces références puisse offrir tout ce que l’A620 a en stock.

De même que si tous les CPUs sont compatibles, même avec le design de référence, par quel biais seront-ils bridés pour tempérer leurs ardeurs ? Une piste est évoquée quant au bridage du Boost, mais qu’en est-il des procos disposant d’un TDP supérieur à 88 W hors XFR ? Cette bride sera-t-elle entièrement automatique ou partiellement paramétrable par le consommateur, et ce, même sans les paramètres d’OC qui ont toujours été aux abonnés absents avec les chipsets des séries AX20 ? Bon bah, il va falloir s'y coller...