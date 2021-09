Dans la famille des producteurs de puces, il existe deux grandes catégories : ceux qui font tout tous seuls, design et production (nommés IDM pour Integrated Device Manufacturers) comme Intel, et ceux dont l’activité s’est restreinte à la gravure pour d’autres firmes uniquement (nommés Pure-Play). Dans cette dernière, nous trouvons TSMC, bien évidemment, ou SMIC, mis en lumière par son bannissement de la part des États-Unis, mais aussi des acteurs moins connus tels UMC ou GlobalFoundries, dont nous n’entendons plus vraiment parler ces derniers temps.

Niveau business, bien que la pandémie ait plus ou moins sévèrement touché les lignes de production, son autre conséquence a été l’explosion du télétravail, augmentant de ce fait drastiquement les demandes... et donc les revenus. Ainsi, les dernières prévisions donneraient un total des ventes de semiconducteurs manufacturés de 107,2 milliards de dollars, soit une augmentation de quelque 23 % : impressionnant !

Pour la suite, il y a deux écoles. D’un côté, une quantité considérable de matériel servant à la réalisation de puce via la technologie EUV devrait entrer en production l’année suivante, ce qui signerait — théoriquement du moins — la fin de la pénurie. De là à y voir un effet boomerang, et une sursaturation du marché, il n’y a qu’un pas ; mais ce n’est pas de l’avis de tous. En effet, dans cette guéguerre des chiffres, d’autres experts penchent plutôt vers une croissance toujours plus soutenue de la demande, qui afficherait encore à peu près 11 % tous les ans jusque 2025. En effet, entre l’IDM 2.0 d’Intel, les investissements colossaux de TSMC et les carnets de commandes encore bien remplis du secteur, la production ira croissante. Et, du côté consommation, il y a fort à parier que des applications comme la 5G, l’IoT et les mises en pratique directes du machine learning créent largement assez de nouveaux besoins pour vendre toujours plus de bidules intelligents sur les 4 années à venir. Encore faut-il que ces innovations apportent une réelle plus-value pour séduire le grand public ! (Source : IC Insight)