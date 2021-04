Dans la série des fuites, en voici une belle : le plan des sorties d’AMD depuis Summit Ridge a. k. a Zen premier du nom jusqu’à Raphaël, plu connu sous son patronyme architectural de Zen4. Un plan presque trop joli, et pour cause : il n’est pas directement issu d’un cliché réalisé à partir d’un téléphone tout droit sorti des années 2000, mais retranscrit de zéro en compilant divers de ces photos fuitées. La première date d’août 2020 avec @MebiuW, puis, plus récemment, une seconde fuite l’a complétée grâce à @sepeuwmjh ; et c’est à @Olrak29_ qu’a incombé la tâche de la compilation d’une roadmap complète, que voici :

Rien n’est vraiment nouveaux à première vue : chez les APU, Van Gogh n’est pas nouveau et devrait toujours seconder Lucienne avec de la LPDDR5 et une partie graphique RDNA2, mais toujours en Zen 2 côté CPU, et ce serait à Rembrandt d’y rajouter Zen 3. À cela se rajoute Barcelo et Dragon Crest, des patronymes encore inconnus au bataillon qui, sur le papier, semble des refreshs de Cezanne et Van Gogh. Sur la dernière ligne, les noms de codes correspondent au Threadripper : l’ultime version — Chagall — en Zen 3 devant arriver sous peu : rien d’anormal. Finalement, la plateforme desktop réserve quelques surprises avec un refresh de Zen 3 en 6 nm, Warhol (alors que la série 5000 était censée être la dernière sur AM4 ?) puis l’arrivée, enfin, de partie graphique RDNA 2 pour tous sur l’AM5 avec Raphael. Que de noms !

Le problème de toutes ces fuites étant que, même si ces dernières se basent sur un contenu réel — autrement dit, un cliché authentique —, les décisions des firmes peuvent encore être amenées à changer. Cela a été de nombreuses fois illustré, le meilleur exemple étant Ice Lake, maintes fois retardé du fait de difficultés technologiques de production. Autrement dit, gardez vos pincettes quant à l’examen de ces informations, AMD lui-même pourrait ne pas avoir une vue aussi précise sur ses futures gammes à aussi long terme ! (Source : VideoCardz)