MAJ 21/03/2021 : Le nouveau plafond de 40 coeurs et 80 threads des prochains Xeon Ice Lake-SP a été confirmé, ainsi que la date de leur lancement, fixé au 6 avril par Intel ! Le nouveau PDG abordera le sujet un peu plus en détail auparavant lors de son webcast du 23 mars, entre autres.

Ice Lake-SP est la 3e génération de Xeon Scalable pour serveur par Intel, une édition basée sur le 10 nm SuperFin (la version fonctionnelle la plus récente du 10 nm du fondeur). Elle aurait dû arriver fin 2020, mais il n'en fut rien et Intel n'a toujours pas communiqué de date précise de lancement ni donné de détails très précis sur le contenu du futur catalogue. Enfin, du point de vue d'Intel, la carrière d'Ice Lake-SP a déjà bel et bien commencé, car en distribution depuis la fin de 2020, mais uniquement sous la forme de versions de qualification pour certains de ses clients, et non pour une vraie disponibilité commerciale.

L'un de ces clients est assurément Hewlett Packard Entreprise, qui a d'ailleurs fait la « boulette » d'ajouter certaines des nouvelles références sur sa page de support de kits Xeon Platinum ProLiant, en y révélant au passage certaines caractéristiques. Naturellement, la page a été corrigée depuis. On sera peut-être un peu surpris d'y découvrir qu'un Xeon Platinum XCC 8380 avec 40 cores serait au programme, soit deux coeurs de plus que le maximum communiqué jusqu'ici ! Ouf, non ? On dirait qu'Intel aura au moins profité - si l'on peut dire - du retard avec le 10 nm et Ice Lake-SP pour revoir un peu certains paramètres. Voici les références listées par HPE, mais la liste finale sera probablement plus longue. En tout cas, c'est indicatif qu'une disponibilité commerciale est imminente.

Intel Xeon Platinum Cores Fréquence (de base ?) TDP XCC 8380 40 2,30 GHz 270 W 8368 38 2,40 GHz 270 W XCC 8360Y 36 2,40 GHz 250 W 8351N 36 2,40 GHz 225 W 8352V 36 2,1 GHz 195 W XCC 8358 32 2,65 GHz 250 W 8358P 32 2,60 GHz 240 W 8352Y 32 2,20 GHz 205 W 8352S 32 2,20 GHz 205 W

Bien entendu, un tel décompte de coeurs reste dans l'absolu relativement modeste pour le marché des serveurs aujourd'hui, bien loin derrière ce que propose AMD avec sa gamme EPYC, dont la dernière génération Milan monte à 64 coeurs ! Cela dit, une comparaison technique sur le papier est souvent un peu futile, seulement une confrontation directe en situation permettra réellement de départager les concurrents, et de distinguer forces et faiblesses pour chaque offre. Par contre, considérant qu'Intel tend parfois à réutiliser les architectures des anciens Xeon pour serveur pour ses séries HEDT et workstation (comme les Xeon W, qui plafonnent à 28 coeurs), on peut aussi imaginer avoir sous les yeux ce qu'Intel pourrait apporter aux segments susmentionnés à l'avenir, du moins dès lors que Sapphire Rapids-SP sera là pour prendre la relève d'Ice Lake-SP, peut-être d'ici un an.

En attendant, un rendez-vous est désormais donné par Intel au 23 mars pour un live avec le nouveau PDG Pat Gelsinger en personne ! Il y causera commerce, innovation et leadership technologiques, et peut-être abordera-t-il aussi le sujet des nouveaux Xeon ? (Source)