Et non, pas de nouveau Toy Story en vue, simplement une petite boutade en rapport avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), qui nous proposent un Halo Infinite en première position. L'exclu Microsoft cartonne malgré les critiques des uns et des autres. Sinon Icarus tient bon la barre malgré tout, et Desinty 2 profite du 30e anniversaire de son créateur pour se faire un petit plaisir. Notons les deux dernières places occupées par deux jeux indé qu'on vous a présentés dimanche matin lors du dernier Gamotron. C'est beau.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 49

Semaine 48 Semaine 47 1 Halo Infinite (campagne) ICARUS Farming Simulator 22 2 Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + Pack 30e anniversaire Bungie Kit de VR Valve Index Battlefield™ 2042 3 Destiny 2 : Pack 30e anniversaire Bungie Farming Simulator 22 Cyberpunk 2077 4 ICARUS Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 5 Kit de VR Valve Index Red Dead Redemption 2 Kit de VR Valve Index 6 Cyberpunk 2077 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 7 Farming Simulator 22 Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + Pack 30e anniversaire Bungie Horizon Zero Dawn™ Complete Edition 8 FIFA 22 Halo Infinite (campagne) Red Dead Redemption 2 9 Thunder Tier One Forza Horizon 5 FIFA 22 10 GTFO Red Dead Redemption 2 Myth of Empires

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on ne va pas se mentir, c'est à peu près la même chose que la semaine précédente, juste l'ordre des jeux qui change. Bon, en même temps, on arrive à l'a fin de l'année, les sorties sont rares, et à part un éventuel Halo qui pourrait sortir du lot la semaine prochaine, on ne voit pas ce qui pourrait venir perturber ce classement. Vivement 2022, té.