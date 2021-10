On s'étonnait la semaine passée de voir 4 fois le même titre dans les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), mais c'était sans compter sur cette nouvelle semaine. Alors pas de réitération de l'exploit certes, mais du doublon voire du triplon en veux-tu en voilà. C'est donc New World qui continue d'exploser, alors que le prochain Battlefield se positionne plutôt bien à l'approche de sa sortie, qui se fera le 19 novembre, rappelons-le. Du coup, le pauvre Back 4 Blood peine à montrer son museau, dommage pour lui.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 40

Semaine 39 Semaine 38 1 New World New World CS:GO - Operation Riptide 2 Battlefield™ 2042 New World New World 3 Battlefield™ 2042 New World New World 4 Battlefield™ 2042 CS:GO - Operation Riptide NARAKA: BLADEPOINT 5 Nickelodeon All-Star Brawl New World Deluxe FIFA 22 6 New World MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Deathloop 7 CS:GO - Operation Riptide FIFA 22 Timberborn 8 FIFA 22 FIFA 22 - Ultimate Edition Valve Index VR Kit 9 Battlefield V Valve Index VR Kit Potion Craft: Alchemist Simulator 10 Back 4 Blood Battlefield™ 2042 Gas Station Simulator

Et du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), nous assistons cette fois à un nouvel exploit réalisé par FIFA 22 qui se paye le luxe d'être le titre le plus vendu de la semaine 39... y compris sur Switch ! Phénomène incroyable quand on connaît le faible intérêt qu'il y a à passer d'une version 21 à une version 22 mais bon, passons. Et on notera une fois de plus que la Xbox One aime sortir du lot, avec deux titres qu'on ne retrouve pas ailleurs, et ça c'est beau.