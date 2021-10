Au Comptoir, on aime bien cette franchise. Même si c'est toujours un peu la même chose, même si l'IA est bête à bouffer du foin, même s'il pleut des bugs... Donc Far Cry 6 ne fera pas exception, parce qu'on aime bien se refaire un p'tit Far Cry de temps en temps épicétou. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 17h30