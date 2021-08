S05E33 • 16 août - 22 août 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Humankind est sorti mardi 17 août et a été développé par AMPLITUDE Studios. Jeu de strat(égie au tour par tour, de type 4X, qui vient titiller Civilization VI sur son terrain de prédilection. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS

Quake Remastered est sorti jeudi 19 août et a été développé par id Software. Le retour du FPS culte avec un humble remaster, accessible grauitement à tous les possesseurs du jeu d'origine sur Steam ou Bethesda. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Recompile est sorti jeudi 19 août et a été développé par Phigames. Jeu d'aventure, d'exploration et de plateformes en 3D, vous y controllez le programme, un programme semi-conscient. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

Road 96 est lundi 16 août et a été développé par Digixart. Jeu narratif indépendant dans la lignée des Life is Strange & co, qui vous embarque pour un road trip que vous n'oublierez pas. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

Twelve Minutes est sorti jeudi 19 août et a été développé par Luis Antonio. Point'n click qui vous fais revivre une boucle temporelle. À vous de trouver la bonne succession d'actions pour sortir de là. Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/XB1

• Focus

Alors même que Blizzard est dans la tourmente suite aux récentes plaintes qu'on espère voire aboutir, on notera sans transition qu'il aura fallu plus de vingt longues années après la sortie de Diablo II pour qu'un remaster soit consacré à ce hack and slash légendaire. Il sera nommé pour l'occasion Diablo II: Resurrected. Au programme, la base de chez base avec des graphismes revus et corrigés, de la 4K, quelques ajoutes par-ci par-là (horloge in-game, augmentation de la taille de l'inventaire commun...), mais un gameplay conservé en l'état d'après les dires du studio. De quoi permettre aux anciens de retrouver leurs marques et aux plus jeunes de découvrir un des jeux cultes de l'an 2000. Précisons également que l'extension Lord of Destruction sera incluse dans le lot, tant qu'à faire...

Si le moteur du jeu n'a pas été dévoilé, il semblerait qu'on ait droit à quelque chose de nouveau, mais c'est difficile d'être plus précise à ce sujet. Bref, il y aura de la 3D et de l'éclairage dynamique. Sinon, l'audio sera un poil revu avec l'ajout du Dolby Surround mais les effets sonores resteront les mêmes qu'à l'époque, pourquoi pas, et un mode multijoueur devrait être présent pour cette nouvelle mouture. On attend donc tout ce petit monde le 23 septembre prochain sur PC (Windows), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Bury Me, My Love

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /21 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 27 août 2021 à 20h.