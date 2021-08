Développé par Amplitude Studio et édité par SEGA, Humankind est un nouveau jeu de stratégie de type 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) au tour par tour. Dis comme ça et en jetant un rapide coup d'oeil à la tronche du bouzin, on se rend compte que tout est fait pour nous rappeler Civilization VI. Les tuiles hexagonales, les arbres de technologies, de religion, les relations diplomatiques, les quartiers... même la façon dont sont générées les cartes. Mais autant cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, autant ça suscitera la curiosité des amateurs du genre. D'où l'envie de tester la bête pour voir ce qu'elle a dans le bide.

Pour ce faire, c'est avec notre bonne vieille bécane de test que nous nous y attelons, avec son Ryzen 3800X, ses 32 Go de RAM 3200C16 et sa frétillante RTX 2080 Gaming OC, prête à envoyer la purée niveau images / seconde. Le test est grossier histoire de donner un aperçu générique des performances et du rendu, et pour cela nous choisissons trois presets différents : Fastest (le plus faible), Simple et Fantastic (le plus élevé). Ensuite on se prend quelques petites scènes, on stabilise l'ensemble et on fait un petit comparatif côte à côte.

Niveau différences de rendu, les extrêmes présentent des différences notables, certes, mais pas de quoi fouetter un canard à trois pattes. Quant au ips, eh bien la conclusion sera vite tirée, car même si la fameuse barrière psychologique des 60 ips n'est pas atteinte dans certaines situations, on peut éventuellement se permettre de jouer à 30 ips sur ce type de jeu. Au pire, il suffira de passer sur un preset inférieur pour ne (quasiment) pas perdre en qualité et gagner en fluidité et en confort pour nos mirettes.