On démarre ce mini bilan hebdomadaire avec ce qui sera la grosse partie de ce billet car oui, mesdames et messieurs, il se passe des choses. Si on l'habitude de voir bouger quelque peu les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) au rythme des soldes, des promotions ou des sorties diverses et variées, il est également des situations qu'on ne s'explique pas. Donc Monster Hunter Stories 2 en tête, à la limite pourquoi pas. F1 2020 en 2e, ça passe, on ajoute une 4e place, et allez on accepte. Mais voir débarquer sur le podium le Steam Deck qui vient d'être annoncé à un tarif situé entre 419 et 679 euros (selon les modèles), même si on s'attendait à quelque chose, on ne lui aurait pas forcément accordé autant de crédit. Mais tout cela n'est rien à côté des ovnis de la semaine, à savoir New World, le jeu d'Amazon dont la sortie est prévue au 31 août et qui vient de lancer sa bêta fermée, et surtout l'intriguant She Will Punish Them, qui se retrouve là en early access sans qu'on ait aucune idée du pourquoi du comment...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 28 Semaine 27 1 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin PUBG 2 F1 2021 Sea of Thieves 3 Steam Deck Deposit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 4 F1 2021 Rust 5 She Will Punish Them Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 6 Valve Index VR Kit Forza Horizon 4 7 Swords of Legends Online It Takes Two 8 Total War: WARHAMMER II - The Silence & The Fury Valve Index VR Kit 9 New World Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 10 New World Grand Theft Auto V

Tout cela ne nous laisse que peu de choses à dire concernant les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). C'est la raison pour laquelle nous combleront notre manque d'analyse pertinente par un texte inutilement long composé de phrases aussi vides qu'inutiles, et ce afin de faire croire au rédac chef qu'on travaille alors qu'on ne fait qu'exprimer une lassitude commune au sujet de ce tableau du SELL. Bon lundi à toutes et à tous.